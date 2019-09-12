РИАМО – 12 сен. Московская программа благоустройства «Моя улица» стала единственным европейским победителем премии Urban Land Institute Global Awards for Excellence, проект вошел в 11 лучших во всем мире, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мои поздравления и спасибо всем, кто помогал его реализовать!» – написал градоначальник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Моя улица» – крупнейший проект благоустройства в современной истории столицы. Шаг за шагом Москва возвращалась горожанам.

«Людям снова стало комфортно гулять по улицам и любоваться любимым городом. И именно это – лучшая оценка нашей работы», – подчеркнул Собянин.