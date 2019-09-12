РИАМО - 12 сен. АО «Воскресенские минеральные удобрения» стало победителем окружного этапа премии «Экспортер года» в номинации «Новая география» и завоевало второе место в номинации «Экспортер года в сфере промышленности», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Всероссийская премия учреждена правительством РФ в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Она вручается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ и услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

«Победителей конкурса определяют в шести номинациях: «Экспортер года в сфере промышленности», «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса», «Экспортер года в сфере услуг», «Экспортер года в сфере высоких технологий», «Прорыв года» и «Новая география». Церемония награждения победителей окружного уровня по Центральному федеральному округу состоялась в Москве», — говорится в сообщении.

В церемонии принял участие руководитель управления по продаже продукции АО «Воскресенские минеральные удобрения» Роман Антонов.

Подмосковье находится в пятерке лидеров по объему экспорта среди регионов России, здесь на химическую промышленность приходится 18% товаров, отправляемых за рубеж. «ВМУ» входят в число предприятий, наиболее успешно реализующих экспортную деятельность.

В 2018 году доля от общего объема поставок товарной продукции химкомбината зарубежным аграриям составила 63%. На экспорт направляются такие традиционные марки, как NPK и аммофос, а также универсальные и сезонные марки водорастворимых удобрений: SOLAR NPK и AquaDrop NPK.

Победа в номинации «Новая география» позволит химкомбинату принять участие в федеральном этапе конкурса. Его окончательные итоги подведут на VI Международном экспортном форуме «Сделано в России», который состоится в ноябре 2019 года в Москве. Лауреаты будут награждены дипломами за подписью председателя правительства РФ и специальными призами от организаторов мероприятия.

«Получение таких престижных наград в очередной раз подтверждает высокое качество нашей продукции, которая с каждым годом становится все более востребованной в самых разных уголках земного шара. На сегодняшний день наши удобрения поставляются в страны Европы, Латинской Америки, Азии и Африки, и мы постоянно проводим работу не только над расширением географии сбыта, но и увеличением ассортимента выпускаемой продукции», — отметил Антонов.