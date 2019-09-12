РИАМО - 12 сен. Программа «Большой цифровой код» будет анализировать большие объемы информации и отслеживать торги, эта программа может за месяц проделать работу, на которую обычно требуется 3 года, сообщил на пресс-конференции в РИАМО начальник отдела по борьбе с картелями управления Федеральной антимонопольной службы России по Подмосковью Георгий Рогоза.

«Было распоряжение – создать электронную базу данных, которая будет обобщать информацию из СМИ, банков, правоохранительных органов и других источников. Эта информация будет передаваться в специальную программу, которая сейчас называется «Большой цифровой код». Эта программа отслеживает все торги, все данные соединяет в один алгоритм, и искусственный интеллект будет выявлять эти картели», - сказал Рогоза.

Он также добавил, что первые шаги к применению этой программы уже сделаны в центральном аппарате. К концу года планируется передать ее и в другие подразделения.

«По электронным аукционам в течение месяца этой программой может быть проделана такая работа, которую управление делало бы три года», - отметил Рогоза.