РИАМО - 12 сен. Внеуличный пешеходный переход построят в створе Ереванской улицы, он будет служить для перехода железнодорожных путей на Курском направлении Московской железной дороги — будущего пути Московского центрального диаметра №2, говорится в сообщении пресс-службы комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 12 сентября 2019 года приняла решение о подготовке проекта планировки территории линейного объекта», - говорится в сообщении.

Планируется, что внеуличный переход через МЦД-2 будет протяженностью 80 метров. Его возведут между станциями Царицыно и Москворечье — он будет связывать жилую застройку с музеем-заповедником «Царицыно». Точное расположение перехода определят позднее.

Ожидается, что строительство пешеходного перехода позволит обеспечить безопасность движения пешеходов через железнодорожные пути.

Запуск первых диаметров запланирован на ноябрь 2019 года. МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск – это 132 километра пути и 66 станций. С 27 из них можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.