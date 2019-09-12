РИАМО - 12 сен. На выходных в Подмосковье и Москву придет резкое похолодание, но температура опустится всего лишь до климатической нормы, с середины следующей недели температура еще немного понизится, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Пока в Московском регионе сохраняется летнее тепло.

«В пятницу, 13 сентября, в теплом секторе циклона – 23-25 градусов и 21-26 градусов соответственно, местами по области ожидается небольшой кратковременный дождь. В субботу, 14 сентября, погода будет определяться прохождением холодного атмосферного фронта. Прогнозируется небольшой дождь, ветер западной четверти с порывами до сильного. Днем в Москве всего лишь 15-17 градусов, в Подмосковье – 13-18», – говорится в сообщении.

Порывистый ветер также ожидается 15 сентября. Ночью будет 6-8 градусов в столице, в Подмосковье – 3-8 градусов, без осадков. Днем пройдет небольшой дождь. В Москве будет около 15 градусов, в области – 11-16.

«Небольшие дожди и такие же температурные показатели будут отмечаться и в начале следующей недели. Атмосферное давление из-за влияния следующего активного циклона в течение рабочей недели будет низким», – добавляется в сообщении.

Временами будет идти дождь. Температура с середины недели еще немного понизится.