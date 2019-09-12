РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 сен. В подмосковных Люберцах вручили почетные грамоты сотрудникам местного отдела миграции в честь профессионального праздника, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

В актовом зале МУ МВД России «Люберецкое» провели праздничное мероприятие, посвященное 300-летию со Дня образования подразделений по вопросам миграции в структуре российской полиции.

«В торжественной обстановке начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев поздравил сотрудников с профессиональным праздником и отметил, что именно данная служба стоит на защите прав граждан и обеспечивает реализацию государственной миграционной политики. В ходе торжественного мероприятия полицейским вручили почетные грамоты и цветы», – отмечается в сообщении.

Кроме того, начальник ОВМ МУ МВД Денис Федотов поблагодарил коллег за терпение и ответственность в работе и пожелал полицейским профессиональных успехов, крепкого здоровья и благополучия.