РИАМО - 12 сен. Из-за путевых работ на Рижском направлении Московской железной дороги будут изменены графики движения некоторых электричек, для пассажиров пустят компенсационные автобусы, сообщается на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

Работы будут вести с 16 по 20 и с 23 по 27 сентября.

«В указанные дни на участках станция Новый Иерусалим – автостанция «Тушинская», станция Нахабино – автостанция «Тушинская», автостанция «Тушинская» – станция Нахабино, станция Дедовск – автостанция «Тушинская», автостанция «Тушинская» – Румянцево будут курсировать компенсационные автобусы», — говорится в сообщении.

Для проезда в автобусе пассажир должен будет показать билет или абонемент ЦППК.

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на официальном сайте ЦППК.