РИАМО - 12 сен. В столице в четверг температура может стать рекордной для 12 сентября, уже утром воздух на ВДНХ прогрелся до 22,3 градуса, и до рекорда оставалось чуть больше 4 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Рекорд был установлен в 1932 году. Тогда максимальная температура составила 26,4 градуса.

«По прогнозу московских синоптиков, максимальная температура сегодня в городе повысится до 25-27 градусов, так что вполне возможно, что рекорд, удерживающийся с 1932 года, будет перекрыт», – говорится в сообщении.

Накануне температура в Москве достигла 26,8 градуса. Рекорд дня, установленный в 1909 году, устоял – он составляет 27,8 градуса.