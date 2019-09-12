РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 сен. В подмосковном Подольске неизвестные порезали шины около 20 автомобилей, которые были припаркованы по улице Давыдова, сообщил «РИАМО в Подольске» один из пострадавших.

«В ночь на 11 сентября кто-то порезал шины на 15-16 автомобилях на улице Давыдова в Подольске. В частности, в районе дома №15А. По данному факту двое владельцев уже обратились в полицию. В ближайшее время писать заявление буду и я», – сказал пострадавший.

Он отметил, что просит всех пострадавших написать заявления в отдел полиции №1 по улице Космонавтов, дом №7.