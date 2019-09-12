РИАМО – 12 сен. Превышение предельного уровня концентрации диоксида азота зафиксировали ночью в подмосковных Люберцах, в Балашихе и Реутове превышения концентрации вредных веществ в воздухе не выявили, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В ночь на четверг инспекторы эконадзора провели рейды в Люберцах, Реутове и районе Железнодорожный Балашихи. Проверяющие взяли пробы атмосферного воздуха для лабораторного анализа в семи точках.

«Анализ проб, отобранных в Люберцах, по улице Черемухина 24/10 (микрорайон Красная горка), выявил превышение ПДК диоксида азота в 1,5 раза. По улице Юности 13, корпус 1 (ЖК «Люберецкий»), наблюдалось двукратное превышение ПДК данного вещества», – говорится в сообщении.

Диоксид азота относится к фоновым веществам II класса опасности, порог чувствительности достигается раньше, чем высокие значения ПДК. Образуется в первую очередь в результате сжигания нефтепродуктов (основные источники – автомобильные выхлопы, выбросы ТЭЦ).

Автомобильный транспорт выбрасывает HО2 на высоту до двух метров, что в периоды неблагоприятного рассеивания, создает возможность для его накопления, особенно это проявляется в ночное время и в периоды туманов.

«Для оценки негативного воздействия загрязняющего вещества на организм человека необходимо проанализировать среднесуточные концентрации NO2 и периоды его воздействия в максимальных концентрациях», – подчеркивается в материале.

Наиболее вероятным источником загрязнения является московский мусоросжигательный завод, находящийся в непосредственной близости от ЖК.

На улице Озерная, 1 (ЖК «Самолет»), и в деревне Мотяково (ЖК «Кореневский форт») превышений ПДК не зафиксировано.

Анализ проб воздуха, взятых в Балашихе (микрорайоны Ольгино и Южное Кучино) и в Реутове (проспект Юбилейный), также не выявил превышений ПДК.