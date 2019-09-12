РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 сен. В подмосковных Люберцах продолжается реконструкция Зенинского шоссе, также там возводят мост протяженностью 40 метров, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Масштабный проект по улучшению транспортной ситуации в северной части Люберец будет завершен до конца 2019 года. Строительные и ремонтные работы сегодня ведутся на трех объектах Зенинского шоссе.

«Реализация проекта по реконструкции Зенинского шоссе позволит избавиться от дорожных заторов и в целом улучшить транспортную ситуацию в северной части города. Сегодня здесь ведутся работы по строительству нового двухполосного моста протяженностью 40 метров, одноуровневой развязки на пересечении Зенинского шоссе и дороги «Зенино-Павлино», а также реконструкции участка одноименного шоссе с 1,9 по 3,2 километра с расширением до четырех полос», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что новый мост построят рядом с существующим мостовым переходом, который также отремонтируют. Здесь установят дорожные знаки, наружное освещение, нанесут разметку и построят тротуары.

Движение автомобилей будет организовано по двум полосам в одну сторону. В другую сторону одностороннее движение будет осуществляться по отремонтированному мосту.

Все строительные работы на данных объектах планируется завершить до конца года.