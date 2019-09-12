РИАМО - 12 сен. На западе Москвы может появится новая киностудия, площадь участка, рассматриваемого под строительство, — 0,28 гектара, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 12 сентября 2019 года согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: проезд Стройкомбината, владение 4, строение 1-4 (ЗАО)», — говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова сообщила, что инвестор намерен построить киностудию на участке площадью 0,28 гектара. Площадь студии составит более 5,5 тысячи квадратных метров, высоты не превысит 15 метров.

Сейчас на участке, где планируется строительство, расположены производственные, административные здания и гаражи.

Проект внесения изменений в ПЗЗ вынесут на публичные слушания.