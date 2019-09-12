РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 сен. В микрорайоне Климовск Подольска сторож внезапно выключил свет на стадионе «Юность», в результате чего бегунья упала и повредила себе колено, руководство сделало сторожу замечание, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался, что 4 сентября примерно в 21:40 девушка бежала заключительный круг по стадиону «Весна» в микрорайоне Климовск, когда сторож без предупреждения выключил все фонари. В результате чего девушка сильно упала и повредила колено. Также этот сторож нахамил девушке. Администрация горокруга рассмотрела обращение по вопросу выключения света во время занятий на беговой дорожке стадиона «Весна» в микрорайоне Климовск на улице Заводская, 26.

«В соответствии с утвержденным режимом, стадион работает до 22:00, уличное освещение на беговой дорожке выключают в 21:45. По факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей и некорректного отношения к посетителям сторожу А.В. Шулкину объявлено замечание», – сказал председатель по физической культуре и спорту администрации округа Сергей Сабинин.

В целях предупреждения конфликтных ситуаций с посетителями в учреждениях, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации горокруга Подольск организовано обучение сотрудников специалистами МУ ЦСППМ «Юность» по теме «Правила поведения сотрудников в конфликтных ситуациях».

На сегодняшний день стадион «Весна» на 100% изношен и находится в аварийном состоянии. Мероприятие по реконструкции стадиона включили в госпрограмму Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и муниципальную программу «Спорт Подольска». Реконструкция стадиона предусматривает строительство спортивного комплекса с двумя спортивными залами, в том числе специализированного зала тяжелой атлетики, помещения секции спортивного ориентирования, трибун на 1000 мест, футбольного поля с подогревом, беговых дорожек, универсальной спортивной площадки, дополнительного освещения.