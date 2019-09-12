РИАМО - 12 сен. На 28 площадка в Московской области стартовал конкурс профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями и инвалидностью «Абилимпикс», говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Подмосковья Ольги Забраловой.

«Сегодня в Подмосковье проходит чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченным возможностями здоровья. В нем принимают участие 480 человек: школьники, студенты и специалисты», – сказала Забралова.

Она уточнила, что соревнования проходят по 62 компетенциям, в том числе в сфере услуг и сервиса, IT-технологий, промышленности, творчества, медицины и педагогики.

«Например, в Балашихинском техникуме ребята показывают свое мастерство в деле администрирования баз данных и обработки текста, в Жуковском техникуме соревнуются в столярном деле, в Павлово-Посадском техникуме проходят соревнования по электромонтажу и парикмахерскому искусству», - отметила Забралова.

По ее словам, в 2019 году в Московской области впервые проходят соревнования по 20 компетенциям — кирпичной кладке, лоскутному шитью, психологии, информационной безопасности, туризму и другим.

«Желаю всем ребятам удачи и уверенности в своих навыках, а победителям достойно представить наш регион на высшем уровне», – добавила Забралова.

Победители подмосковных соревнований «Абилимпикс» будут представлять Подмосковье на национальном чемпионате. В прошлом году представители региона завоевали 10 призовых медалей на всероссийском конкурсе.