РИАМО - 12 сен. Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) согласилась с подготовкой проекта планировки новой Бирюлевской линии метро, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Линия пройдет от строящейся станции «Кленовый бульвар» БКЛ через районы Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное на территорию новой Москвы.

«Бирюлевская линия метро будет иметь протяженность ориентировочно 25 километров. Запланировано сооружение девяти станций и электродепо», – отметила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Новая ветка метро улучшит транспортное обслуживание ряда районов, среди которых Нагатинский Затон, Бирюлево Восточное, Западное и Южное, ТиНАО. Также снизится нагрузка на Серпуховско-Тимирязевскую и Замоскворецкую линии.