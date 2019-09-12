РИАМО - 12 сен. В столице подходит к концу период летней погоды, на выходных в городе ожидается только плюс 15-16 градусов тепла днем, что соответствует этому времени года, сообщается на сайте «Метеовести».

С начала сентября в Москве установилась практически июльская погода. Накануне температура в городе поднялась до плюс 26,8 градуса, что стало самым высоким значением за 71 год существования метеостанции ВДНХ. Однако уже 13 сентября на Центральной части Русской равнины начнет холодать.

«Столица погрузится в осень чуть позже. Сегодня в мегаполисе около плюс 26 градусов, так что без своего рекорда Москва, вполне возможно, не останется. В пятницу под влиянием атмосферного фронта ожидаются грозовые дожди, и станет немного свежее», — говорится в сообщении.

На выходных в Москве днем будет плюс 15-16 градусов. Такая температура типична для этого времени года.

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