РИАМО – 12 сен. В России хотят усовершенствовать практику наказания за нарушение ПДД водителей с иностранными номерами, для этого предлагается создать новую систему, ведь сейчас для направления штрафов недостаточно данных, пишет газета «Известия».

«Вице-премьер Максим Акимов поручил МВД, Минтрансу, Минюсту, ФТС и ФСБ, правительству Москвы, Ространснадзору и Российскому союзу автостраховщиков до 15 октября подготовить и представить в правительство план («дорожную карту») действий по созданию системы наказания водителей-иностранцев, нарушающих ПДД и уклоняющихся от ответственности», - говорится в материале.

Проблема стоит довольно остро уже довольно давно. Данные таможенников о владельце машины часто неполные, поэтому использовать их для направления штрафа из-за нарушения, совершенного «под камерой» не получается. При этом нарушители из Белоруссии или Казахстана вовсе неуловимы, ведь при пересечении границы сведения о них вообще не фиксируют.

«Острее всего проблема стоит в Москве. За полтора минувших года в городе выявлено 1,86 миллиона нарушений, совершенных на автомобилях с иностранными номерами (данные столичного правительства). При этом удалось вынести только 28,8 тысячи постановлений, в остальных случаях (более 98% от общего числа нарушителей) данных на собственников автомобилей не было», - отмечается в сообщении.

Сейчас в Москве пытаются бороться со злостными нарушителями просто по списку — его передадут полицейским, а те будут останавливать и выписывать все накопленные за последние два месяца штрафы разом. Уже после этого сведения о нарушителе внесут в базу, чтобы начислять штрафы автоматически.

Ранее эту проблему затронули на заседании Госсовета по безопасности движения. Тогда президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2020 года «принять меры по обеспечению неотвратимости наказания иностранных граждан и иностранных перевозчиков».