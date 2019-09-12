РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 сен. В микрорайоне Климовск Подольска управляющая компания МУП «СЕЗ» обрезала поросль кустарников в одном из дворов поселка Южный, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Управляющей организацией МУП «СЕЗ» продолжается плановая работа по вырубке сухих деревьев, обрезке сучьев, вырезке кустарника и поросли на придомовых территориях многоквартирных домов. К примеру, в настоящее время привели в порядок кусты во дворе дома №22 по Южному поселку», – говорится в сообщении.

Порой жители сами берут в руки садовые ножницы и постригают кусты в палисаднике. Так, одна из жительниц дома №25 по улице Ленина самостоятельно облагородила свой двор.