РИАМО – 12 сен. С начала 2019 года в столице построено и реконструировано более 70 километров дорог, еще около 40 километров планируют построить до конца 2019-го, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Программа строительства дорог и транспортных сооружений в Москве позволила снять загруженность основных магистралей более чем на 10%. И эта работа продолжится в будущем – только в этом году мы уже построили 74 километра дорог, 16 транспортных сооружений и 12 пешеходных переходов», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он дополнил, что еще около 40 километров дорог планируется построить в столице до конца года.

«Москва традиционно вводит более сотни километров дорог в виде крупных магистралей и транспортных связок районного назначения», – подчеркнул заммэра.

Ко Дню города в Москве завершили строительство нескольких крупных дорожно-транспортных проектов: двух развязок на МКАД – с Бесединским шоссе и улицей Генерала Дорохова – и трех новых магистралей – дублеров Дмитровского и Остафьевского шоссе, участка дороги в ТиНАО от Калужского до Варшавского шоссе.