РИАМО - 12 сен. В Подмосковье и Москве до 12 часов 14 сентября продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за высокой пожарной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В Московском регионе предупреждение действует до 12:00 14 сентября. Местами в регионе объявлен четвертый класс пожарной опасности.

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен также на территории Тверской, Ярославской, Владимирской, Рязанской, Липецкой, Тульской, Калужской и Брянской областей. В Орловской, Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях действует следующий, «оранжевый» уровень погодной опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Московском регионе 13 сентября ожидается переменная облачность, местами по области может пройти небольшой дождь. Температура ночью составит плюс 10-12 градусов, днем — 23-25. 14 сентября будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Ночью порывы ветра достигнут 12-17 метров в секунду. Температура в ночное время составит 11-13 градусов, а днем воздух прогреется только до плюс 15-17 градусов.