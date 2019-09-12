РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 сен. В подмосковном Подольске пенсионер планирует взыскать через суд с двух соседей около 90 тысяч рублей за регулярные заливы квартиры, сообщил «РИАМО в Подольске» сам пострадавший Евгений Зотов.

По его словам, в текущем году соседи с верхних этажей в доме на улице Литейная заливали его четыре раза. При этом договориться возместить ущерб не получается, и поэтому он обратился в мировой суд.

«Меня заливали соседи из двух квартир сверху. Причем первый залив произошел в феврале текущего года (2019 года - ред.), а последний – в августе. В настоящее время у меня в трехкомнатной квартире осталась не залитой только одна комната. Независимая экспертиза мне оценила ущерб в размере около 90 тысяч рублей. В четверг, 12 сентября, в мировом суде микрорайона Красная горка пройдет очередное заседание по данному иску и надеюсь, что скоро это все закончится», – сказал Зотов.

Представитель управляющей компании «МУЖРП №5» Владимир Сисько пояснил, что вины управляющей компании в данных заливах нет. И поддержал позицию пенсионера Зотова в отношении соседей.

«У хозяйки одной из квартир стоит кран, который неправильно подсоединили. Нас она в квартиру не пускает. Во второй квартире предварительной причиной была неисправная стиральная машина. В любом случае, в данных заливах вины управляющей компании нет», – отметил Сисько.

По словам представителя одной из ответчиц, своей вины они не признают.

«В квартире живет моя дочь и она находится над квартирой Зотова. Над нами имеется еще квартира, в которой протекал изначально стояк холодного водоснабжения. Жители обматывали его тряпками и обращались в УК, но результата не было. Видимо, тряпки намокли, и вода стала протекать в квартиры снизу и попала к Зотову. Мы своей вины не признаем», – пояснила представитель.