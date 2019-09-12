РИАМО - 12 сен. Хэдлайнером концерта на Дне города в Серпухове 19 сентября станет группа «Банд'Эрос», сообщается на сайте администрации городского округа.

«21 сентября жителей Серпухова с юбилеем любимого года поздравят звезды российской эстрады: ансамбль «Садко», хор «Пересвет», группа «Маяковский», Инна Маликова и «Новые Самоцветы», а также другие коллективы. Хедлайнером станет популярная группа «Банд'Эрос», — говорится в сообщении.

Праздник завершится салютом, залпы дадут в разных частях города.

В 2019 году Серпухов отмечает юбилей, ему исполняется 680 лет.