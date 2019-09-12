РИАМО - 12 сен. В Москве за первую неделю прививочной кампании уже вакцинировались против гриппа около 270 тысяч человек, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

С 4 сентября в Москве стартовала прививочная кампания против гриппа.

«За первую неделю прививочной кампании в городе за счет всех источников финансирования вакцинировано около 270 тысяч москвичей, в том числе детей – более 36 тысяч человек на мобильных прививочных пунктах», - отмечается в материале.

Привиться от гриппа на безвозмездной основе жителям города Москвы можно в территориальных поликлиниках, как по месту прикрепления, так и по месту работы.

Коме того, в городе организована работа 65 мобильных прививочных пунктов у 31 станции метро, трех станций Московского центрального кольца («площадь Гагарина», «Владыкино», «бульвар Рокоссовского»), железнодорожной станции Крюково, в двух многофункциональных центрах (ТРЦ «Афимолл Сити» и МФЦ «Теплый стан») и в 28 мобильных модулях в парковых зонах.

Привиться от гриппа можно и в негосударственных медицинских организациях за счет средств предприятий и граждан по полису добровольного медицинского страхования (ДМС).