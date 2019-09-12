РИАМО – 12 сен. Застройщик ЖК «Борисоглебское» подтвердил сроки ввода шести корпусов согласно дорожной карте, все объекты появятся во втором квартале 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Завершить строительство невведенных корпусов ЖК «Борисоглебское» (17, 22, 23, 30, 34, 35) застройщик намерен в указанные в дорожной карте сроки. Об этом стало известно в ходе совещания в Москомстройинвесте с участием дольщиков жилого комплекса, которое провел заместитель председателя комитета Александр Гончаров.

«Так, на сегодняшний день в строящихся корпусах первого этапа (17, 22, 23, 35) проводятся работы по утеплению фасадов, обустройству мест общего пользования, монтажу внутренних инженерных систем. Параллельно ведется разводка сети газоснабжения для каждого из домов. До 1 декабря мы намерены полностью завершить работы по этим корпусам и подготовить их к вводу в эксплуатацию», – сказал руководитель проекта (ООО «Апрелевка С2»).

В домах второго этапа (30, 34) было проведено обследование фундамента. Теперь застройщик планирует заключить контракт с подрядной организацией для осуществления строительных работ.

Представитель ООО «Апрелевка С2» также подтвердил указанные ранее сроки по вводу в эксплуатацию недостроенных корпусов: II квартал 2020 года.

В ходе встречи отдельно были рассмотрены вопросы по корпусам, на которые уже получено разрешение на ввод («Сиреневый квартал», участок 101, корпусы 24, 25, 31-33).

«В связи с устранением некоторых замечаний дольщиков по указанным домам приглашать граждан на осмотр квартир с последующей передачей ключей мы планируем начать с середины октября. До этого момента все недоделки будут исправлены», – дополнил руководитель проекта.

Вместе с тем представитель ООО «Апрелевка С2» разъяснил, что в 2020 году компания планирует построить и ввести в эксплуатацию детский сад, рассчитанный на 250 детей. Сейчас прорабатываются детали проекта вместе с департаментом образования города Москвы.

Следующее совещание по данному объекту запланировано на 11 октября. Гончаров рекомендовал гражданам в срок до 10 октября направить в Москомстройинвест список вопросов, которые дольщики хотели бы обсудить на данной встрече.

Жилой комплекс «Борисоглебское» возводится на территории деревни Зверево в ТАО (поселок Новофедоровское). Проектом предусмотрено создание нескольких кварталов малоэтажных домов, в том числе «Кленового» (участок 100) и «Сиреневого» (участок 101). Дома на участке 100 построены, квартиры передаются собственникам.

В связи с неоднократным срывом сроков ввода жилья (корпуса на участке 101 предполагалось ввести в эксплуатацию еще в 2016 году) застройщик привлекался к административной ответственности, а сам ЖК был включен в реестр проблемных объектов. В данный момент завершение строительства объекта ведется за счет средств привлеченного инвестора.