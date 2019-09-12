РИАМО - 12 сен. В Подмосковье компания, заключившая с ФГКУ «Комбинат «Лесной» на оказание услуг клинингового и другого обслуживающего персонала, нарушила условия контракта, ее внесли в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении Московского областного УФАС России.

«В связи с нарушением ООО «Сияние лотоса» условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», - говорится в сообщении.

Компания не смогла предоставить сведения, свидетельствующие об устранении нарушений. Изучив материалы дела, а также выслушав доводы сторон, в управлении Федеральной антимонопольной службы России решили внести сведения об ООО «Сияние лотоса» в реестр недобросовестных поставщиков.