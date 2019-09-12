РИАМО - 12 сен. Центр управления регионом, запущенный в Подмосковье в конце 2018 года, позволяет властям быть в курсе всех запросов со стороны жителей и оперативно реагировать на жалобы, сообщил первый вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов на региональном дне Минстроя России по цифровизации городского хозяйства в четверг.

«В Московской области по всем каналам связи (горячие линии, «Добродел» и так далее – ред.) за 2018 год поступило 3,5 миллиона обращений. Наш Центр управления регионом обрабатывает все эти жалобы и предложения. Поэтому мы, в том числе, знаем, какое количество жалоб и предложений приходит по вопросам двора, подъезда многоквартирного дома. Мы знаем запросы людей», - сказал Габдрахманов.

Он добавил, что с запуском ЦУРа в регионе значительно увеличилась скорость реагирования на жалобы.

«Каждой жалобе дается свой срок устранения. Традиционный срок - 30 дней. В нашем случае нет. Если яма аварийная, то ее закатают в течение трех дней, традиционная яма - пять дней. Если жалоба на невывоз мусора, то у нас сутки», - уточнил Габдрахманов.

Центр управления регионом создали в Подмосковье в соответствии с указом президента России. Его открыли в конце 2018 года. ЦУР «знает» обо всем, что происходит в Московской области. Его главными задачами являются сбор и анализ данных обо всех сферах жизни региона. Информация в штаб поступает из «Добродела», соцсетей, интернет-приемных и так далее.

В ЦУРе собраны 120 специалистов из 30 ведомств, которые оперативно отвечают на обращения жителей Подмосковья по насущным вопросам. Вся поступающая в ЦУР информация распределяется на 11 профильных блоков – здравоохранение, образование, соцзащита, транспорт и дороги, экология, ЖКХ, строительство, нацпроекты и торги, безопасность, госуслуги, СМИ и соцсети.