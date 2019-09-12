РИАМО - 12 сен. В деревне Фроловское городского округа Истра росгвардейцы задержали на месте преступление 33-летнего мужчину из ближнего зарубежья, пытавшегося совершить кражу, говорится в сообщении пресс-службы главного управления Росгвардии по Московской области.

«Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники Красногорского отдела вневедомственной охраны получили сигнал «тревога» из охраняемого частного дома. <…> На место происшествия выехал экипаж группы задержания», - говорится в сообщении.

Прибыв на место вызова, росгвардейцы обнаружили разбитое окно, а в доме им встретился мужчина с двумя большими сумками, набитых дорогостоящими инструментами. Его задержали и передали полицейским.

Мужчина ранее судим не был. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.