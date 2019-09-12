РИАМО - 12 сен. С января по август 2019 года в Москве введено в эксплуатацию 28 объектов социальной инфраструктуры общей площадью 171,9 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Всего с января по август в Москве было построено и введено в эксплуатацию 14 детсадов, шесть школ и блоков начальных классов, два лечебно-оздоровительных объекта, пять спортивных и один культурный объект – всего 28 строений общей площадью 171,9 тысячи квадратных метров. За счет средств городского бюджета построено восемь объектов, а за счет инвесторов 20», - сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что в этом году в Москве появилось несколько знаковых социальных объектов. Например, в Коммунарке достроили одну из самых больших общеобразовательных школ в Москве. Она рассчитана на 1,1 тысячи учеников.

На западе Москвы в Раменках в июне ввели в эксплуатацию самый крупный в Европе съемочный павильон и комплекс сценическо-постановочных средств на территории киноконцерна «Мосфильм». В нем смогут одновременно работать 200 человек.

Из спортивных объектов Левкин отметил Центр художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Он также напомнил, что строительство объектов социальной инфраструктуры становится основой для появления новой комфортной городской среды.