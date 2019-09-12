РИАМО - 12 сен. Организаторы фестиваля «Круг света» опровергли информацию о том, что на площадке у столичного Музея Победы на фестивале в этом году могут собраться около 35 тысяч человек, эта площадка будет работать только для участников конкурса «Арт Вижн» и членов жюри, говорится в сообщении пресс-службы коммуникационной группы LBL.

Ранее заместитель директора Центрального музея Великой Отечественной войны Федор Смуглин сообщил журналистам, что в этом году площадку фестиваля у Музея Победы может посетить примерно такое же количество человек, как и в 2018-м, - более 35 тысяч зрителей. .

«Площадка фестиваля «Музей Победы» будет закрыта для посетителей в течение всех дней фестиваля с 20 по 24 сентября в связи с проведением ремонтно-строительных работ! На ней будут присутствовать только представители жюри и участники Международного конкурса «Арт Вижн» для просмотра работ номинантов на конкурс, подведения итогов и выбора победителей», — говорится в сообщении.

Девятый фестиваль «Круг света» пройдет с 20 по 24 сентября в Москве. В этом году фестиваль будет организован на девяти площадках.