РИАМО - 12 сен. В Москве четверо пассажиров угрозами заставили таксиста отдать им все свои ценные вещи, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Преступление было совершено вечером 9 сентября в районе Таганской площади. Четверо пассажиров сели в Hyundai Solaris и начали угрожать таксисту ножом и похожим на пистолет предметом.

«Злоумышленники открыто похитили 12 тысяч рублей, телефон сотовой связи, ювелирные украшения, после чего трое неизвестных вышли из машины», – сказал собеседник агентства.

Четвертый мужчина сказал водителю отвезти его в Балашиху, в пункте назначения высадил его и скрылся. Таксист обратился в полицию.

Одного из злоумышленников задержали 11 сентября в Москве, известно, что он 1997 года рождения. Полицейские разыскивают остальных.

Возбуждено уголовное дело по 162 статье УК РФ «Разбой», резюмировал представитель пресс-службы.