РИАМО – 12 сен. Компания из Мытищ заплатит более 200 тысяч рублей за загрязнение реки, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора по обращению жителей городского округа Мытищи расследовали факт загрязнения сточными водами реки Чанки.

«Установлено, что виновником загрязнения является ООО «Коммунальные системы», которому принадлежат канализационные сети в поселке Мебельной фабрики городского округа. В ходе расследования выяснилось, что компания не имеет разрешения на водопользование, что является отдельным составом административного нарушения», – отмечается в сообщении.

В результате на коммунальщиков наложены два штрафа на общую сумму 220 тысяч рублей.

Ранее Минэкологии оштрафовало на 250 тысяч рублей ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», которое допустило розливы нефтепродуктов, в результате чего были загрязнены грунт и река Сукромка в деревне Челобитьево городского округа Мытищи. Нарушителю будет предъявлена к возмещению рассчитанная сумма ущерба.

Минэкологии продолжает мониторинг состояния водных объектов в Мытищах.