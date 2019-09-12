РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 сен. С начала текущего года в подмосковных Люберцах отремонтировали порядка 23 километров дорог, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В городском округе Люберцы полностью завершен ремонт 41 муниципальной дороги, а это 23 километра дорог. Их ремонт был запланирован на 2019 год. Также отремонтировали 48 тротуаров», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что всего нанесли 70 километров осевых линий дорожной разметки. Кроме того, обновили разметку на 276 пешеходных переходах, особенно вблизи учреждений образования.

По словам Ружицкого, всего в городском округе насчитывается 528 муниципальных дорог протяженностью порядка 350 километров. Запланированный к ремонту в 2019 году 41 участок составляет 7,7% от общего числа дорог местного значения, его протяженность – 6,3% от общей протяженности.

Ремонт автомобильных дорог проводят три подрядные организации: ООО «Ромстрой», ООО «Альянс Групп» и ООО «Дорожная Графика».