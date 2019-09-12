РИАМО – 12 сен. Стрелки из Подмосковья представят Россию на чемпионате Европы, турнир проведут в Италии, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

До 23 сентября в городе Болонья будут проходить чемпионат и первенство Европы по стрельбе из малокалиберного оружия.

«В составе сборной команды России выступят подмосковные спортсмены Антон Аристархов, Дарья Болдинова, Полина Хорошева, Мария Иванова, Егор Исмаков и Маргарита Черноусова», – отмечается в сообщении.

Юниорки, специализирующиеся на стрельбе из малокалиберной винтовки, выступят в отборочных стартах на дистанции 50 метров 13 сентября из положения лежа, а 14 сентября – из трех положений.

А 15 сентября в борьбу включатся взрослые спортсмены. Отборочные соревнования по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров лежа состоятся у женщин, а мужчины посостязаются в стрельбе из малокалиберного пистолета на аналогичном расстоянии.

Кроме того, 16 сентября состоятся выступления смешанных команд.

«Юниоры и юниорки выявят сильнейших в стрельбе из малокалиберной винтовки, а мужчины и женщины сойдутся в соревновании на малокалиберном пистолете. На следующий день юниоры и взрослые спортсмены поменяются спортивными снарядами. 19 сентября женщины сразятся на малокалиберных пистолетах на 25-метровой дистанции», – разъясняется в материале.

В заключительный день программы пройдут соревнования у женщин на малокалиберной винтовке в трех положениях на дистанции 50 метров.

Министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков пожелал представителям региона удачных выступлений в ходе соревнований.