РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 сен. В Подольске большинство случаев избиения женщин в семьях происходят из-за алкогольной зависимости, сообщила «РИАМО в Подольске» председатель комиссии по качеству жизни граждан, социальной политике и здравоохранению общественной палаты округа Ольга Лебедева.

В общественной палате округа 11 сентября состоялся круглый стол, посвященный алкогольной зависимости у горожан и мерах борьбы с ней. Участие приняли представители содружества «Анонимные алкоголики», а также начальник управления опеки и попечительства министерства образования Московской области по Подольску Елена Семиволос, начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации округа Татьяна Кулагина и другие.

«Помимо комиссии в ОП, я руковожу общественной организацией, где мы занимаемся профилактикой семейного неблагополучия. Могу сказать, что последние случаи за полтора года, где были жестокие избиения в семьях округа, были связаны с алкоголизмом. И действительно, алкоголизм – это серьезная проблема. К сожалению, в большинстве случаев мужчины не признают того, что у них имеются проблемы с алкоголем», – сказала Лебедева.

Она отметила, что содружество «Анонимные алкоголики» помогает в таких случаях. Жители не должны стесняться такой проблемы, наоборот, о ней нужно говорить и искать пути решения.