РИАМО - 12 сен. В Подмосковье на фитосанитарном контрольном посту ЗАО «ОСТ-Терминал» при проверке были задержана партия цветов гипсофилы, на продукции был обнаружен опасный вредитель, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Так, в ходе досмотра 5 сентября на срезах цветов был обнаружен западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg).

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»)», - говорится в сообщении.

Все зараженные цветы пришлось уничтожить, так как этого требует фитосанитарное законодательство Российской Федерации.

Западный цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений, что приводит к тому, что поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.