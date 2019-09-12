РИАМО - 12 сен. В городском округе Лыткарино модернизируют производственно-складской комплекс, занимается этим группа компаний «ДиПОС», которая специализируется на выпуске изделий из металлопроката для строительной, автомобильной, топливно-энергетической, машиностроительной, электротехнической и других отраслей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инновация Московской области.

На данный момент в комплексе уже запустили новую линию по изготовлению поддерживающих каркасов «змейка», которые часто применяют в строительстве, в том числе для обустройства бетонных промышленных полов и межэтажных перекрытий, а также для производства дорожных плит.

«Возросший спрос на сварные фиксаторы арматурных сеток обозначил необходимость ввода в эксплуатацию второй производственной линии, что позволит не только оперативно выполнять заказы, но и экономить время и энергоресурсы при переводе оборудования с одного вида фиксаторов на другой», - рассказал руководитель департамента продаж продукции метизного производства ГК «ДиПОС» Николай Конищев.

Новая линия и модернизация производственного комплекса позволит увеличить объемы выпуска до 500 тысяч единиц продукта в месяц.

«Линия полностью автоматизирована, для круглосуточной работы потребовалось трудоустроить четыре человека. Однако в ближайших планах компании дальнейшее расширение в Лыткарине», - отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

По его словам, компания уже приобрела участок, который послужит для дальнейшего развития комплекса. Его площадь составляет пять гектаров. Здесь построят новые производства, благодаря которым в городском округе Лыткарино появится несколько десятков рабочих мест.