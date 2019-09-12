РИАМО - 12 сен. Партия «Единая Россия» получила менее 30% мандатов в четырех муниципалитетах на минувших выборах в Московской области, одной из причин поражения стало отсутствие явного лидера, сообщила журналистам на пресс-конференции в РИАМО секретарь Московского областного регионального отделения партии, депутат Госдумы Лидия Антонова.

«У нас есть округа, где мы получили невысокий процент мандатов - это Власиха, Пущино, Щелково и Дубна. <...>. На этих территориях нет явного лидера. Не произошла кристаллизация по человеку, который действительно максимально известен, ему оказывают доверие. Над этим надо работать», - сказала Антонова.

Она отметила, что важно растить кандидатов, чтобы у них была своя история и их узнавали на своих территориях, так как на одну харизму сложно рассчитывать в долгосрочной перспективе.

Ранее Антонова сообщила, что в 16 из 27 городских округов партия «Единая Россия» получила более половины мандатов. Кандидаты от партии выиграли 309 мандатов из 584.

Выборы в советы депутатов муниципалитетов прошли в Подмосковье 8 сентября. Явка составила 23,63%.