РИАМО - 12 сен. Многоквартирный дом, построенный по реновации в Бабушкинском районе Москвы в СВАО, поставили на кадастровый учет, сообщается на сайте управления Росреестра.

Здание находится по адресу: улица Коминтерна, дом 12. В нем 128 квартир. Общая площадь — 12,3 тысячи квадратных метров.

«В текущем году в Северо-Восточном округе Москвы на кадастровый учет поставлено семь домов по программе реновации. Сроки учетно-регистрационных действий по ним сокращены до трех рабочих дней с даты поступления заявления и прилагаемых к нему документов», — сказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Он добавил, что вместе с градостроительным комплексом столицы оперативно решаются все возникающие вопросы, от которых зависит своевременное оформление прав на объекты по реновации и внесение сведений по ним в государственный реестр недвижимости.

«В районе Бабушкинский в рамках программы реновации переданы под заселение три новостройки №№ 39,41 и 29 корпус 2 на улице Летчика Бабушкина, в которые уже полностью переехали жители четырех старых домов. Переезд жильцов еще одного дома по адресу: Верхоянская, 11 завершается», — отметил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Программа реновации жилищного фонда столицы включает в себя 5173 дома. Утвержден адресный список из 351 стартовой площадки с потенциалом строительства 5,1 миллиона квадратных метров недвижимости. Всего с начала действия программы столичным Росреестром на кадастровый учет поставлено свыше 1,3 миллиона квадратных метров.