РИАМО - 12 сен. Депутаты Мособлдумы в четверг поддержали присвоение звания «Почетный гражданин Московской области» трехкратной олимпийской чемпионке по фигурному катанию Ирине Родниной, передает корреспондент РИАМО.

Ходатайство о присвоении звания внес на рассмотрение в Мособлдуму губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Спикер Подмосковного парламента Игорь Брынцалов отметил, что Роднина ведет широкую общественную деятельность и плодотворную законодательную работу.

Роднина три раза становилась олимпийской чемпионкой и десять раз — чемпионкой мира в парном фигурном катании. Сейчас она является президентом региональной общественной организации «Федерация фигурного катания на коньках Московской области». Роднина избиралась депутатом Госдумы РФ V, VI и VII созывов.