РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 сен. В подмосковных Люберцах стартовала прививочная кампания от гриппа, около 70 тысяч доз вакцины закупили поликлиники горокруга, сообщил в четверг главный врач Люберецкой областной больницы Дмитрий Старцев.

«Вакцина называется «Совигрипп». В городском округе Люберцы закупили порядка 50 тысяч доз взрослой вакцины от гриппа и 18 тысяч детской», – сказал Старцев.

Он добавил, что вакцина используется в Подмосковье уже несколько лет. После прививки иммунитет вырабатывается через 3-4 недели.

Сделать прививку можно в любой поликлинике по месту жительства после осмотра терапевта. Если человек здоров, то противопоказаний к вакцинации нет. Прививки детям делают после первого года жизни.