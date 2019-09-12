РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 сен. В нынешнем году в подмосковном Подольске 19 детей забрали у родителей, которые вели асоциальный образ жизни из-за алкогольной зависимости, сообщила «РИАМО в Подольске» начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации округа Татьяна Кулагина.

В общественной палате округа 11 сентября состоялся круглый стол, посвященный алкогольной зависимости у горожан и мерах борьбы с ней. Участие приняли представители содружества «Анонимные алкоголики», а также начальник управления опеки и попечительства министерства образования Московской области по Подольску Елена Семиволос, Кулагина и другие.

«Алкоголь – это болезнь, из-за которой страдают и сами больные и их близкие, но в первую очередь, от этого страдают дети. К сожалению, мы ежедневно работаем с такими горожанами, но достучаться до них бывает порой просто невозможно. И отмечу, что чаще всего семьи становятся неблагополучными как раз из-за зависимости родителей. В текущем году мы выявили 43 детей, которые остались без попечения родителей, 19 из них мы забрали у родителей и лишили их родительских прав из-за алкогольной зависимости», – сказала Кулагина.

Она отметила, что в прошлом году 38 родителей лишили родительских прав из-за алкогольной зависимости, но восстановился из них только 1 человек.

По словам зампредседателя общественной палаты округа Татьяны Кондратьевой, общественники проводили подобный круглый стол несколько лет назад.

«Об алкогольной зависимости нужно говорить и стараться помогать таким людям справиться с недугом. В этом помогает содружество «Анонимные алкоголики», где люди получают поддержку и помощь», – пояснила Кондратьева.

По словам представителя содружества «Анонимные алкоголики», в настоящее время алкогольной зависимостью страдают не только люди среднего возраста, но и молодые. Занятия проводятся ежедневно и совершенно бесплатно. Для того, чтобы получить помощь, необходимо только желание. Записаться можно по телефону:8(929)600-58-76.