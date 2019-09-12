РИАМО - 12 сен. В Государственном музее Востока открылась выставка «Карп превращается в дракона», посетители увидят всего одно полотно XVIII века – работу китайского художника У Ци – и узнают много интересного, связанного с ней, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

До этого картина находилась в частной коллекции академика, историка и дипломата Сергея Тихвинского. Еще при жизни он решил подарить полотно Музею Востока.

«Выставка посвящена не только картине «Карп превращается в дракона», но и жизни самого Сергея Тихвинского. Он родился в 1918 году, много лет посвятил установлению дипломатических отношений с Китаем, был лично знаком с Мао Цзэдуном», – говорится в сообщении.

С 2003 года Тихвинский являлся почетным председателем Общества российско-китайской дружбы. В последние годы жизни – главный научный сотрудник Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений Института Дальнего Востока Российской академии наук (РАН), советник Президиума РАН, почетный президент Ассоциации китаеведов. Сергей Тихвинский скончался в 2018 году, не дожив нескольких месяцев до своего столетия.

Картина «Карп превращается в дракона» является образцом классической китайской живописи и написана художником У Ци в жанре «насекомые и грибы» (чунъюй). На полотне изображена крупная рыба, которая выпрыгнула из воды. В правом верхнем углу автор оставил свою подпись.