РИАМО - 12 сен. Депутаты Мособлдумы в четверг приняли единогласно отчет председателя Мособлизбиркома Ильи Березкина о проведении в Подмосковье единого дня голосования, передает корреспондент РИАМО.

«Около 2 миллионов избирателей могло принять участие в этих выборах. У нас была 31 избирательная кампания, из которых 19 - основные выборы в советы депутатов, восемь - <…> (в сформированных – ред.) городских округах. Четыре кампании были дополнительные. Всего 584 мандата. Общие цифры говорят о том, что достаточно масштабной была подготовительная работа, более 12 тысяч членов избирательных комиссий принимали участие», - сказал Березкин, выступая перед депутатами.

Депутаты поддержали отчет единогласно.

Выборы в советы депутатов муниципалитетов прошли в Подмосковье 8 сентября. Явка составила 23,63%.