РИАМО - 12 сен. Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг приняли в двух чтениях законопроект, предоставляющий льготы по уплате транспортного налога для инвалидов, передает корреспондент РИАМО.

Предполагается, что льгота будет распространяться на одно подлежащее налогообложению транспортное средство с мощностью двигателя менее 150 лошадиных сил. Льготу смогут получить граждане, на которых зарегистрированы транспортные средства, полученные или приобретенные ими через органы соцзащиты.

«Учитывая значимость транспортного средства для обеспечения жизнедеятельности инвалидов, а также срок эксплуатации и техническое состояние на настоящий момент выданных органами социальной защиты автомобилей, с целью смягчения финансового бремени было бы целесообразно распространить льготы по уплате транспортного налога на одно подлежащее налогообложению транспортное средство для инвалидов, на которых зарегистрированы автомобили, полученные через органы социальной защиты», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

В Подмосковье насчитывается 67 человек, имеющих в собственности автомобили, полученные или приобретенные через органы соцзащиты, по которым рассчитан транспортный налог за 2017 год.