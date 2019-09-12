РИАМО – 12 сен. Реставрацией 74 художественных захоронений, расположенных на территории некрополя Донского монастыря и Донского кладбища на юге столицы, предстоит заняться победителю конкурса с ограниченным участием, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

Об условиях участия в конкурсной процедуре заинтересованным компаниям рассказали на публичном представлении закупки в рамках «Биржи торгов».

«Победителю предстоит выполнить реставрацию захоронений с надгробиями, которые являются объектами культурного наследия. Любой объект культурного наследия требует особого внимания и постоянного ухода», – отметил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Он уточнил, что захоронения собрания Донского некрополя – особый памятник мемориального искусства. Поэтому помимо выполнения реставрационных работ исполнитель также обязуется обеспечивать охрану объектов.

«Реставратору будут переданы памятники культуры возрастом до 300 лет», – подчеркнул Дегтев.

На территории Донского монастыря продолжается реставрация многих выдающихся памятников, среди которых важное место занимают художественные надгробия некрополя, дополнил руководитель городского департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

«Реставрация таких объектов – весьма сложная и кропотливая работа, которую могут производить только по-настоящему умелые специалисты, аттестованные министерством культуры. Кстати, в этом году уже были приняты итоги реставрации 23 надгробий, которые находились в неудовлетворительном состоянии», – рассказал он.

Некрополь Донского монастыря – крупнейший сохранившийся в Москве дворянский некрополь XVII-XIX веков, уточнил генеральный директор культурного центра «XXI век» Игорь Козлов.

«Здесь находятся семейные захоронения дворянских династий, в частности, рода Рюриковичей. Среди переданных на реставрацию уникальных исторических объектов – могила Марии Гартунг, старшей дочери великого поэта Александра Сергеевича Пушкина», – пояснил Козлов.

Начальная максимальная цена контракта составляет 174,5 миллионов рублей. Все реставрационные работы по сохранению захоронений необходимо выполнить до 30 ноября 2021 года.

Участникам мероприятия напомнили, что конкурс с ограниченным участием предусматривает оценку предложений участников по ценовым и неценовым критериям. Среди последних: квалификация трудовых ресурсов и наличие лицензии.

Представители заказчика уточнили, что закупка в ближайшее время будет опубликована.