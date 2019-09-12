РИАМО – 12 сен. В столичном Коптевском суде отложили на 1 октября рассмотрение иска ГБУ «Автомобильные дороги» на 11,5 миллионов рублей к представителям оппозиции, которые, согласно исковому заявлению, выступили организаторами акции в центре города 27 июля, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

Так, заседание по данному вопросу намечено на 10:00. Ответчиками по иску выступали оппозиционеры Алексей Навальный, Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Олег Степанов и Георгий Албуров, которые, по исковому заявлению, являлись организаторами акции 27 июля.

««Суд отложил на 1 октября рассмотрение иска ГБУ «Автомобильные дороги» на 11,5 миллионов рублей к оппозиции», – сказал собеседник агентства.

Так, по сведениям истца, после этого несанкционированного мероприятия в центре столицы «Автомобильные дороги» обнаружили некоторые повреждения архитектурных форм города и объектов дорожного хозяйства.

Накануне стало известно, что «Автомобильные дороги», метрополитен Москвы и «Мосгортранс» подали иски к оппозиционерам Любови Соболь и Георгию Албурову.

Кроме того, Коптевский суд 10 сентября удовлетворил иск ГУП «Мосгортранс» к организаторам несогласованной акции 27 июля в центре города о возмещении убытков более чем 1,2 миллиона рублей из-за простоя транспорта в день мероприятия.

Не согласованный властями столицы митинг по допуску всех кандидатов в депутаты Мосгордумы к выборам прошел 27 июля. По данным ГУ МВД России по столице, в этот день за различные правонарушения были задержаны более тысячи человек. По факту массовых беспорядков СК России возбудил уголовное дело. Митинг 27 июля привел к сбоям в работе маршрутов наземного транспорта и жалобам пассажиров, поэтому в суд был подан гражданский иск.