РИАМО - 12 сен. В 16 из 27 городских округов партия «Единая Россия» получила более половины мандатов, за минувшие выборы она выиграла 309 мандатов, сообщила журналистам на пресс-конференции в РИАМО секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Лидия Антонова.

«У нас было предварительное голосование и мы - та партия, которая использует этот механизм на протяжении нескольких лет. Я считают, что это был первый положительный этап. <...>. Из 27 округов в 16 мы получили более 50% мандатов», - сказала Антонова.

Она также добавила, что наиболее активными регионами стали Королев, Лотошино, Звездный Городок и Луховицы.

Помимо всего прочего, активное участие в минувшей кампании принимали представители молодого поколения.

«Мы запустили проект «ПолитСтартап». <...>. Мы увидели большой спрос и желание молодежи принимать участие в изменении жизни региона. 896 человек приняли участие в этом проекте. <...>. Каждый, кто зарегистрировался на сайте проекта, получал видеоуроки от лучших политтехнологов России и множество других ценных материалов по другим направлениям», - сказал руководитель подмосковного регионального отделения «Молодой Гвардии» Александр Толмачев.