Столица Испании Мадрид входит в топы городов мира по соотношению цены и качества жизни и занимает верхние строчки в рейтингах привлекательности для инвесторов. Для туристов это город музеев, хамона, вина, солнца и шопинга. Москвичка Наталья, которая пять лет назад переехала в Мадрид, рассказала, почему жить в столице Испании комфортнее, чем в Москве.

Уволиться за час и «осесть» в Мадриде

© личный архив Натальи

Мой переезд случился спонтанно пять лет назад. Я проснулась в обычной московской квартире под апрельский дождик и как всегда опаздывала на работу. Быстро закрасив синяки под глазами от очередного рыдания после ругани с парнем, я вышла на улицу.

Песня Лепса и Тимати в плеере оказалась роковой. На фразе «Пришел момент все в жизни поменять» я остановила музыку...

Я тогда жила с молодым человеком уже около 10 лет, но ссоры и непонимания не прекращались. Работа фоторедактором в крупном информагентстве мне нравилась, да и перспективы виднелись. Но мне не хватало развития отношений – я давила на своего парня, что мне уже 30, а он меня ни замуж не зовет, ни про детей разговоры не заводит.

Мне хотелось не отставать от общества и быть стандартной его ячейкой. Разговор с мамой по телефону и переписка с братом привели меня к тому, что пора перестать жалеть себя и провести глобальные изменения в своей жизни.

Я открыла карту мира в Интернете и подумала, куда же я хочу поехать, чтобы отвлечься и принять решение. Прокрутив пару раз земной шар, я остановилась на Испании. До этого ни разу не была в этой стране, поэтому сомнений не было.

Почитав форумы о том, в какую часть страны лучше ехать, я наткнулась на тему о переезде.

Если вкратце, это получение резиденции после трех лет безвыездного, а также нелегального проживания в стране. Называется это – остаться по оседлости.

Мама вспомнила, что у нее есть знакомая подруги друга, которая живет в Мадриде. Я ей позвонила, и она мне так красиво описала схему переезда, что уже через час я была в одной руке с билетом в Мадрид, а в другой – с заявлением об увольнении с работы.

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Мыть голову в библиотеке

© личный архив Натальи

То, что произошло, я осознала только через две недели, сидя на центральной площади Мадрида и попивая сангрию.

Что это за страна, какая у них культура, сложный ли испанский язык, что они едят, куда ходят и где работают – все эти вопросы ко мне пришли спустя месяц, когда моя шенгенская виза уже закончилась.

Человек я общительный и трудностей не боюсь, поэтому взялась за ум и начала строить новую жизнь. Жизнь у маминой знакомой оказалась несладкой – они экономили на всем.

Мы жили при свете телевизора, еда готовилась сразу на неделю, а вода использовалась по несколько раз.

Коммунальные услуги в Мадриде не то чтобы дорогие, но отдавать 100 евро за «двушку» (как за московскую «трешку») им не хотелось.

Каждый день я ходила в библиотеку, потому что там бесплатный wi-fi, а еще большие и чистые туалеты. Если честно, голову иногда я мыла там. Получить читательский билет можно по паспорту. На форумах я искала работу, а в социальных сетях – местных русскоговорящих людей, чтобы завести хоть какие-то знакомства.

Через полтора месяца мне намекнули, что пора бы съехать с квартиры. Мне нашли комнату за 300 евро в центре города, и я начала жить самостоятельно.

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Дружба только в баре и бесплатный испанский

© личный архив Натальи

Со временем я познакомилась с русскими и украинцами, по вечерам мы попивали на террасе холодное пиво, как испанцы.

Украинцев тут очень много, они в основном живут на юге Мадрида, русских меньше, и они все рассредоточены. Наши тут не особо помогают, каждый сам за себя, но хорошо, что не мешают.

Найти друзей из местных практически не получится.

Испанцы очень добродушные и веселые люди, но вы будете их другом только в баре, а в гости тут приглашать не принято.

© личный архив Натальи

Жизнь без знания испанского – трудная. Мадрид – хоть и столица, но в тут мало кто говорит на английском. Испания, по сравнению с Россией, – маленькая страна, но тут в каждом регионе свой акцент, а зачастую диалекты и даже другие языки. Поэтому я усиленно начала учить испанский язык.

В городе очень много бесплатных школ. Сначала я ходила туда, но потом пошла на платные курсы, которые, конечно, эффективнее.

Самая дешевая государственная школа испанского – 330 евро за три месяца. Занятия с понедельника по пятницу по два часа. По результатам экзамена выдают сертификат. Мне понадобилось около полугода, чтобы привыкнуть к языку и объясняться простыми фразами, и около двух лет, чтобы поддерживать беседу в компании и более-менее свободно выражать свои мысли. Но тут я вам посоветую исключить русскоговорящих друзей и прекратить какое-либо общение с ними.

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Культ опозданий, пива и футбола

© личный архив Натальи

Мадридцы непунктуальны, как и все испанцы. Но если испанец, допустим, опаздывает на 10 минут, то у жителей Мадрида это 20, так как время на транспорт рассчитать сложнее.

Поезда в метро ходят намного реже, чем в Москве, каждые 5-10 минут, и это в час пик.

Культ здорового образа жизни дошел и до Мадрида. Люди бегают по утрам, ходят в спортзалы. Фитнес вам обойдется от 25 евро в месяц. Вегетарианских заведений за последние годы тоже открылось много, но настоящие испанцы это не любят.

Типичный мадридец – тот, кто не изматывает себя работой, любит поесть и выпить пива за просмотром футбола и разговорами о политике.

Я считаю, что пиво и футбол – это вообще их идеология жизни. Бары и рестораны здесь на каждом шагу. Провести вечер на террасе с бокалом пива в компании своих соседей по дому – это каждодневный ритуал после рабочего дня. Маленький бокал пива обойдется в 2 евро. Принято пить бокалами по 330 мл, так и пиво не успеет нагреться, и тапасы (закуски) будут приносить чаще.

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Найти любовь и жить без документов

© личный архив Натальи

Мне повезло, спустя месяц после приезда в соцсетях я познакомилась с Ману. Он – типичный испанец, веселый, любитель пива, футбола и политики.

Для него русская девушка показалась чем-то оригинальным, и вот мы уже пятый год вместе.

Он любит всем рассказывать, что я из России. Местные знают, кто такой Путин, его здесь уважают, а русских девушек ценят: считается, что они красивые высокие блондинки на каблуках и умеют любить – ласковые и хорошие домохозяйки.

То, что у меня не было документов, знал только он. О своих проблемах здесь не принято распространяться. Тебе не будут вредить намеренно, но посплетничать испанцы любят. Конечно, жить без документов опасно. В любой момент тебя может остановить полиция и депортировать. Хотя девушек в этом случае практически никогда не останавливают. И обычно люди отделываются только штрафом.

Моей первой проблемой в Испании было получение банковской карты. Без каких-либо официальных документов сделать ее практически нереально.

С пятой попытки в разных банках моему молодому человеку удалось заболтать сотрудника, и мне открыли счет.

На карте тут завязано все: коммунальные счета, медицинские страховки, спортивные центры и т. д.

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Гражданский брак

© личный архив Натальи © личный архив Натальи 1 из 2

Спустя три года жизни в Испании, не выезжая все это время на Родину, я искала любой контракт на работу, чтобы подать документы на резиденцию. Но мы с парнем нашли вариант дешевле и проще – оформление гражданского брака.

Если в паре хотя бы один – испанец, то после года совместного проживания, что подтверждается временной регистрацией, вы можете официально оформить гражданский брак.

Около полугода бумажной волокиты, оплаты госпошлин и перевода документов – в сумме около 450 евро – и вас официально зарегистрируют как пару в красивом зале в присутствии двух свидетелей. Такая резиденция теперь и красуется у меня в кошельке. По ней можно официально жить в Испании, ездить по Европе без визы, работать, обращаться за медицинской помощью и иметь много других удобств, которые раньше мне были недоступны.

С каждым годом испанцы все реже оформляют отношения и рожают детей. До 35 лет они с удовольствием живут с родителями.

Если нет отношений, об этом мало кто переживает. Социальная жизнь тут настолько активная, что ты редко чувствуешь себя одиноким. Испанцы очень любят детей, но если и решаются завести, то обычно одного.

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Работать за 10 евро

© личный архив Натальи

Сбережения из России я хоть и прихватила с собой, но, когда начала снимать жилье, пришлось работать.

Без документов тут стандартный выбор работ: для девушек – уборка, глажка, няня, уход за пожилыми, для мужчин – стройка.

Я каждый день размещала объявления о работе няней и искала любую подработку. Поначалу и квартиры убирала, и горы белья гладила, и с собаками гуляла – за все это здесь стандартная оплата в 10 евро за час.

Сейчас мне проще. Я работаю преподавателем русского языка в испанских семьях. Здесь он не так востребован, как английский, но при большом желании и долгом поиске можно найти.

Если у вас есть разрешение на работу, то проблемы все равно останутся. Найти в Мадриде постоянный контракт сложно даже для местных. Частая практика – брать на работу на три месяца, на полгода, максимум на год. Но испанцы не расстраиваются: поработают немного, их уволят, и они спокойно получают пособие по безработице, на которое отлично можно жить какое-то время.

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Город без стресса

© личный архив Натальи

В Мадриде не принято создавать себе проблемы и находиться в стрессовой ситуации. Это хоть и столица, и ритм жизни здесь быстрее, чем в других городах Испании, но до Москвы им далеко.

Тут никто не спешит. Абсолютно нормально прождать в очереди 10 минут, потому что человек перед тобой разговорился с кассиром.

Также в практике сиеста и дневной сон. Сейчас не каждый может себе это позволить, но если ты едешь домой на обед, то 20 минут сна тебе гарантировано.

Транспортная система удобная. Конечно, большинство пользуются автомобилями, но проблема с парковками заставляет людей пересесть на общественный транспорт. Проездной на все виды транспорта в черте города мне обходится в 55 евро на месяц, одна поездка – 1,5 евро.

Как и в Москве, в Мадриде популярны самокаты и велосипеды, но велодорожек у нас не очень много.

Российские водительские права в Испании действительны только на время действия визы. Даже имея официальные документы на проживание, водить машину с нашими правами здесь не получится. Необходимо заново пойти в автошколу. За обучение придется заплатить минимум 400 евро. Это если взять курс теории, пару уроков вождения и оплатить допуск к экзаменам.

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Тоска по селедке и любовь к хамону

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Про испанскую еду я могу говорить часами. Она очень вкусная и разнообразная. Много блюд во фритюре и картошка фри на каждом шагу, но испанцы не полные, они следят за питанием.

В каждом регионе есть местные блюда, а в Мадриде можно попробовать все. Можно выделить мадридский суп с мясом и сэндвич с кальмаром. Я готовлю как русские блюда, так и испанские. Дома питаться дешевле, но в Мадриде почти в каждом баре днем вам предложат комплексный обед за 10 евро. Здесь все свое – и фрукты, и овощи, и мясо, и рыба. Испанские продукты качественные и дешевые, по сравнению с остальной Европой.

Кто же поедет из Испании в Россию без вина и хамона?!

Если хочется селедки и гречки, а это то, по чему я больше всего скучаю, я еду в украинский магазин. Их много в центре и на юге Мадрида. Вся продукция в них из Германии, цены выше, чем в России. Когда ко мне приезжают друзья из России, я прошу их привезти красной икры и сигарет, потому что пачка здесь стоит 5 евро. Подпольно здесь продают сигареты из Армении или Белоруссии, но за качество не берусь отвечать.

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Как развлекаются испанцы

© личный архив Натальи

В Мадриде, как и в Москве, активная жизнь и днем, и ночью. Развлечения на любой вкус и возраст. Еще у испанцев принято везде ходить с детьми.

В июне, когда дети заканчивают учиться и начинается жара, в Мадриде в каждом районе устраивают праздники – ставят аттракционы, приглашают музыкальные группы, включают иллюминацию, и начинается недельное безостановочное веселье.

В августе в Мадриде становится невыносимо жарко, и все столичные жители уезжают на юг Испании. Национальный туризм тут очень развит.

Те немногие, кто остается в Мадриде, тоже могут выжить в 40-градусную жару. В каждом районе есть общественные бассейны, где ты можешь провести хоть целый день. Стоит такое удовольствие 4,5 евро.

Чем испанки проигрывают русским

© личный архив Натальи

В Мадриде парикмахерские есть в каждом третьем доме, и там всегда полно клиентов. При этом сервис оставляет желать лучшего, как и цены. Все, кто в этом разбирается, ходят к парикмахерам из Южной Америки. Маникюр приезжие делают у русских, испанцы в этом деле также не отличились.

Испанки следят за собой, особенно в Мадриде. Но несмотря на маникюр, прическу и костюм по последней моде, русским девушкам они проигрывают. Мы и ростом выше, да и каблуки привлекают внимание.

Не бывает ни дня, чтобы кто-то не заметил, какая я высокая. Хотя мой рост 174 см.

Мы редко улыбаемся по сравнению с испанками, но это не так важно для местных мужчин. По их мнению, нет более заботливой и любящей девушки, чем русская. Мы и обнимем, и еду приготовим, и дом в порядке содержим, и в целом менее прихотливые и не такие независимые, как испанки.

Парацетамол от всех болезней

© личный архив Натальи

Испанская медицина считается хорошей, но без документов вас обслужат, только если вы беременна или находитесь в критическом состоянии. Бесплатная медицина плоха очередями и месячными ожиданиями приема и результатов.

Неважно, что у вас болит – скорее всего, первоначально врач вам выпишет парацетамол.

Многие оформляют себе платную страховку, чаще даже семейную. На человека ежемесячно она стоит от 30 евро. Но чем чаще ты посещаешь врачей, тем дороже выйдет тебе страховка в следующем месяце. Поэтому болеть здесь не принято. Да и с такой солнечной погодой хочется больше двигаться и улыбаться, а не болеть.

После того, как я сделала документы, в Россию я съездила, родственников видела, с друзьями встретилась и по Москве погуляла. Но с радостью вернулась в любимый, солнечный и уже такой родной Мадрид. Мне кажется, не нужно бояться рисковать, даже пару месяцев в другой стране очень меняют мировоззрение.