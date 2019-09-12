РИАМО - 12 сен. Симоновский суд города Москвы получил пять исков к оппозиционерам Любови Соболь и Георгию Албурову, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

«Поданы пять исков к оппозиционерам, три из них назначены на 13 сентября 2019 года», - сказал собеседник агентства.

По данным СМИ, иски подали Московский метрополитен, «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги», а также индивидуальные предприниматели Виталия Толкалова и Ярослава Христова.

27 июля в столице прошел несогласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В связи с массовыми беспорядками СК возбудил уголовное дело, было задержано более тысячи человек. Так как митинг привел к простою наземного транспорта, «Мосгортранс» подал в Коптевский суд иск о возмещении убытков. Ответчиками выступали Лобовь Соболь, Илья Яшин, Алексей Навальный и другие оппозиционеры. 10 сентября суд удовлетворил исковые требования на сумму более 1,2 миллиона рублей.