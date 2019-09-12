РИАМО - 12 сен. В центре Москвы у директора фирмы похитили 56 тысяч долларов из банковской ячейки, это около 3,6 миллиона рублей, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Заявитель не знает наверняка, когда было совершено преступление. Он хватился денег 11 сентября, а в последний раз проверял их 29 января.

«56 тысяч долларов украли из банковской ячейки на улице Тверской. У заявителя также похитили документы», — сказал собеседник агентства.

По факту случившегося проводится проверка.